Представлена линейка ноутбуков VAIO FE на базе Intel Core 12-го поколения

Японский бернд VAIO известный своими ноутбуками премиум-класса представил новую серию ноутбуков VAIO FE. Новые модели данной линейки оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения, работают на операционной системе Windows 11 и поддерживают технологию улучшения звука THX Spatial Audio. VAIO FE доступны в черном, синем, серебристом и розовом золоте.

Модели выполнены в тонком корпусе, несмотря на это VAIO FE обеспечивает до 10 часов автономной работы. Новинки предлагают 14,1 дюймовый дисплей с антибликовым покрытием и разрешением Full HD. Есть два встроенных динамика, веб-камера, сканер отпечатков пальцев. Базовая версия VAIO FE оснащена процессором Intel Core i5-1235U (699 долларов) 12-го поколения, твердотельным накопителем объемом 512 ГБ и 8 ГБ ОЗУ. Также есть версия с Intel Core i5-1235U (799 долларов), твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и 16 ГБ ОЗУ. Топовая комплектация включает процессор Intel Core i7-1255U (949 долларов), твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ и 16 ГБ ОЗУ.