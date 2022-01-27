Представлена линейка защищенных смартфонов UMIDIGI BISON GT2 5G

Китайский производитель смартфонов выпустил новую серию UMIDIGI BISON GT2. Новая линейка защищенных смартфонов UMIDIGI включает BISON GT2 5G и BISON GT2 Pro 5G. Модельный ряд также предлагает варианты устройств 4G, получившие название BISON GT2 и BISON GT2 Pro.

BISON GT2 5G и BISON GT2 Pro 5G предлагают 6,5-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и соотношением сторон 20:9. Оба устройства оснащены тройной камерой на задней панели, состоящей из основного датчика на 64 МП с объективом f/1.8, широкоугольного датчика на 8 МП и макросъемки на 5 МП. Для селфи в телефонах предусмотрена 24-мегапиксельная фронтальная камера.

Устройства работаеют на процессоре MediaTek Dimensity 900 с поддержкой 5G, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и загружают Android 11 из коробки. UMIDIGI заявила, что версия Android этого устройства будет обновлена ​​до Android 12. Единственная разница между двумя моделями заключается в их внутренней емкости. BISON GT2 5G предлагает 128 ГБ встроенной памяти, а вариант BISON GT2 Pro 5G предлагает 256 ГБ встроенной памяти. Память в обоих вариантах можно дополнительно увеличить на 512 ГБ с помощью SD-карты.

BISON GT2 и GT2 Pro оснащены 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и соотношением сторон 20:9. Они также имеют одинаковую настройку камеры с основным датчиком на 64 МП, широкоугольным датчиком на 8 МП и макросъемкой на 5 МП. Для селфи они используют 24-мегапиксельную фронтальную камеру. BISON GT2 и GT2 Pro поставляются с процессором MediaTek Helio G95 с поддержкой 4G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и работают под управлением Android 12 из коробки. Оба устройства поставляются с аккумулятором емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Эти защищенные телефоны имеют рейтинги водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP69 и IP69K, а также прошли испытание на устойчивость к падению с высоты 1,8 м по военному стандарту MIL-STD-810G. Другие функции BISON GT2 и BISON GT2 Pro включают NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS+Глонасс+Galileo/Beidou, боковой датчик отпечатков пальцев, барометр, датчик инфракрасного термометра, датчик приближения, датчик внешней освещенности, акселерометр, гироскоп, и электронный компас.