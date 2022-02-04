Представлена ​​новая линейка Chromebook для образования

На этой неделе команда Chrome OS представила новую линейку Chromebook, предназначенных для образования. Новая линейка обеспечивает более безопасный и устойчивый выбор Chromebook с обновленными программами, ресурсами и новыми технологиями, включенными в операционную систему Chrome, и все это специально создано для образовательных приложений.

Chromebook играет важную роль в обучении, помогая 50 миллионам учащихся и преподавателям учиться и сотрудничать, где бы они ни находились. Так как мир образования приспосабливается к новым изменениям, особенно когда речь идет о виртуальном обучении, новые устройства тоже должны это делать. Преподавателям нужны более мощные ноутбуки, чтобы планировать уроки и делиться ими, управлять успеваемостью учащихся и преподавать как удаленно, так и индивидуально. ИТ-командам нужны устройства, которые можно легко ремонтировать, перепрофилировать и модернизировать, а учащимся нужны устройства, которые сохранят их личные и школьные данные в безопасности и легко поместятся в рюкзаке. В новых устройствах Chromebook таких как Acer Chromebook Spin 713, Chromebook HP Elite Dragonfly и Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga, улучшены возможности стилуса, дизайн и производительность. Используя ту же ОС, учителя могут легко помочь устранить неполадки и устанавливать последние обновления.
Комментарии и отзывы Chromebook
Мощный ноутбук ASUS ROG Magic X выходит в Китае…
Мощный ноутбук ASUS ROG Magic X выходит в КитаеКомпания ASUS начала принимать китайские предзаказы на ноутбук ROG Magic X по цене от 2132 долларов. Напо…
Ноутбуки ASUS ProArt Studiobook и ProArt Studiobook Pro Seri…
Ноутбуки ASUS ProArt Studiobook и ProArt Studiobook Pro SeriASUS представила свои новые ноутбуки линейки ProArt Studiobook и ProArt Studiobook Pro, в виде Proart Stu…
Хромбук HP Elite Dragonfly Chromebook оценен в $1000…
Хромбук HP Elite Dragonfly Chromebook оценен в $1000Компания HP показала в рамках выставки CES 2022 мощный ноутбук Elite Dragonfly Chromebook, работающий под…
Ноутбук Infinix Inbook X1 с облегченной конструкцией…
Ноутбук Infinix Inbook X1 с облегченной конструкциейКомпания Infinix планирует выпустить новый ноутбук Infinix Inbook X1 с облегченной конструкцией. Компания…
Infinix запускает серию INBook X1 с процессором Intel 10-го …
Infinix запускает серию INBook X1 с процессором Intel 10-го Infinix представила свою новую линейку ноутбуков INBook X1. Серия состоит из трех ноутбуков с процессорам…
Chuwi MiniBook X — первый в мире ноутбук с вырезом для камер…
Chuwi MiniBook X — первый в мире ноутбук с вырезом для камерМы уже видели дисплеи с вырезами на ноутбуках Apple MacBook Pro, однако дисплей с перфорацией на ноутбуке…
Представлен тонкий ноутбук Lenovo ThinBook 14 G4+…
Представлен тонкий ноутбук Lenovo ThinBook 14 G4+Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinBook 14 G4+, толщина и масса которой составля…
Новый ноутбук Infinix INBook X2 с чипами Intel 10-го поколен…
Новый ноутбук Infinix INBook X2 с чипами Intel 10-го поколенInfinix обновила свою серию ноутбуков INBook, выпустив INBook X2 — тонкий и легкий ноутбук с диагональю 1…
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работыОбзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы
Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor