Представлена ​​новая линейка Chromebook для образования

На этой неделе команда Chrome OS представила новую линейку Chromebook, предназначенных для образования. Новая линейка обеспечивает более безопасный и устойчивый выбор Chromebook с обновленными программами, ресурсами и новыми технологиями, включенными в операционную систему Chrome, и все это специально создано для образовательных приложений.

Chromebook играет важную роль в обучении, помогая 50 миллионам учащихся и преподавателям учиться и сотрудничать, где бы они ни находились. Так как мир образования приспосабливается к новым изменениям, особенно когда речь идет о виртуальном обучении, новые устройства тоже должны это делать. Преподавателям нужны более мощные ноутбуки, чтобы планировать уроки и делиться ими, управлять успеваемостью учащихся и преподавать как удаленно, так и индивидуально. ИТ-командам нужны устройства, которые можно легко ремонтировать, перепрофилировать и модернизировать, а учащимся нужны устройства, которые сохранят их личные и школьные данные в безопасности и легко поместятся в рюкзаке. В новых устройствах Chromebook таких как Acer Chromebook Spin 713, Chromebook HP Elite Dragonfly и Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga, улучшены возможности стилуса, дизайн и производительность. Используя ту же ОС, учителя могут легко помочь устранить неполадки и устанавливать последние обновления.