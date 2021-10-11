Представлена ​​новая линейка акустических систем Q Acoustics Concept

Q Acoustics объявила о выпуске своей новой линейки акустических систем Concept. Ассортимент состоит из подвесных систем Concept 30, напольных панелей Concept 50 и центральных каналов Concept 90. Каждый элемент акустических инноваций, представленных в последней линейке Concept, направлен на создание максимально тихого корпуса. Не подверженные внутренним и внешним резонансам, эти динамики обеспечивают сфокусированное стереоизображение, точный звук и расширенную голографическую звуковую сцену для имитации живого звука в домашних условиях.

Конструкция корпуса Gelcore, представленная в оригинальной акустической системе Concept, призвана минимизировать высокочастотный шум. Уникальный дизайн, состоящий из не схватывающегося геля, зажатого между двумя отдельными слоями, этот специально разработанный клей который рассеивает высокочастотные вибрации, генерируемые динамиками, в тепло, чтобы поддерживать целенаправленное звучание.