Представлена новая линейка компьютерных корпусов SilentiumPC Ventum VT2

SilentiumPC представила новую серию корпусов Ventum VT2. Серия включает в себя четыре корпуса Ventum VT2, Ventum VT2 TG, Ventum VT2 Evo TG ARGB и Ventum VT2 TG ARGB.

Серия Ventum VT2 предлагают широкие возможности для создания мощной системы. Все корпуса имеют идентичные параметры, за исключением внешних изменений. В корпусах достаточно места для видеокарты длиной до 290 мм и кулера высотой до 159 мм. Корпус Ventum VT2 имеет переднюю панель выполненную из сетки, что обеспечивает улучшенный воздушный поток.

Ventum VT2 Evo TG ARGB и Ventum VT2 TG ARGB оснащаются вентиляторами с подсветкой. Данные модели имеют боковые панели из закаленного стекла.

Представленные корпуса уже поступили в продажу.