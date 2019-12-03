Представлена новая модель игрового ноутбука MSI GT76 Titan

Компания MSI представила в России новую модель геймерского ноутбука GT76 Titan, который выделяется своим дизайном. Новинка выйдет в двух версиях: с мобильным процессором Intel Core i7 или i9 H-серии 9-го поколения и настольным чипом 9-uj поколение S-серии. Пользователю будут доступны графические ускорители GeForce RTX 2080 или RTX 2070, до 128 ГБ оперативной памяти, твердотельные накопители, 15,6-дюймовый IPS-дисплей и продвинутая система охлаждения Cooler Boost Titan с 4 вентиляторами и 11 тепловыми трубками.