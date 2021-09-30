Представлена новая серия систем охлаждения MEG CORELIQUID S от MSI

Компания MSI представила серию СЖО AIO MEG CoreLiquid S для охлаждения процессора.

MEG CORELIQUID S представлена в версии на 360 мм и 280 мм. Разработка кулеров осуществлялась совместно с компанией Asetek. Благодаря насосу 7-го поколения, серия MEG CORELIQUID S обеспечивает бесшумную работу, сохраняя при этом максимальную производительность. С помощью программного обеспечения MSI Center пользователю открывается широкий доступ к настройкам. В водоблоке установлен 60-миллиметровый вентилятор, который помогает отводить тепло для твердотельного накопителя M.2, модулей VRM процессора и окружающих компонентов. Радиатор изготовлен из алюминия.

Водоблок серии оснащен 2,4-дюймовым дисплеем на котором отображается различного рода информация. В комплектацию входят вентиляторы серии MEG SILENT GALE изготовленные из жидкокристаллического полимера. Скорость вращения вентилятора достигает 2000 ОБ/мин, а скорость вращения водоблока до 2800 ОБ/мин. Серия MSI MEG CORELIQUID S совместима для работы с представленными на рынке разъемами AMD и Intel, а также с новым разъемом Intel LGA1700.

Доступность и стоимость серии MEG CORELIQUID S производитель не раскрыл.
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