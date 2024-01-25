Представлена подарочная версия Red Magic 9 Pro

Компания ZTE представила лимитированную версию смартфона Red Magic 9 Pro, дизайн которой вдохновлен грядущим празднованием Китайского Нового года. Новинка появится в продаже 29 января в единственной версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Цена пока не раскрывается.

Напомним, что Red Magic 9 Pro характеризуется 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 2000 Гц и яркостью 1600 нит, подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS4.0, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.