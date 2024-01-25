Представлена подарочная версия Red Magic 9 Pro

Компания ZTE представила лимитированную версию смартфона Red Magic 9 Pro, дизайн которой вдохновлен грядущим празднованием Китайского Нового года. Новинка появится в продаже 29 января в единственной версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Цена пока не раскрывается.

Напомним, что Red Magic 9 Pro характеризуется 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 2000 Гц и яркостью 1600 нит, подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS4.0, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

OnePlus Ace 2 Pro вышел в России по высокой цене …
Отечественный ритейлер DNS выпустил в российскую продажу смартфон OnePlus Ace 2 Pro, который оценен в 858…
В iPhone 16 появится новая кнопка на корпусе…
Совсем недавно компания Apple представила смартфон iPhone 15 Pro с совершенно новой кнопкой действия, зам…
Смартфон Huawei P70 Art показали на рендере …
Известный достоверными утечками инсайдер Rodent950 опубликовал первое изображение смартфона Huawei P70 Ar…
Nubia Z60 Ultra сразу стал бестселлером …
Китайский информатор Ice Universe раскрыл подробности об успехах смартфона Nubia Z60 Ultra, который сегод…
Флагман iQOO 12 показали на пресс-рендерах …
Бренд iQOO опубликовал официальные изображения флагманского смартфона iQOO 12, официальный релиз которого…
Смартфоны серии Honor 100 установили рекорд продаж …
Компания Honor похвасталась успехами смартфонов Honor 100 и Honor 100 Pro, которые вчера стали доступны д…
Huawei готовит к релизу новый флагманский процессор Kirin 90…
Сегодня зарубежные инсайдеры опубликовали слух о том, что компания Huawei разрабатывает новый флагманский…
В Android 14 добавили новую функцию экономии ресурсов…
Сегодня западные журналисты сообщили о том, что операционная система Android 14 обладает функцией, котора…
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor