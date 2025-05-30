Представлена портативная колонка DIGMA D-PS1522 с защитой от воды

DIGMA D-PS1522 оснащена двумя динамиками общей выходной мощностью 60 Вт (PMPO) и пассивным излучателем, что обеспечивает мощное и сбалансированное звучание. Устройство воспроизводит звук в полном частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц — от глубоких басов до чистых высоких частот. Благодаря такой конфигурации колонка справляется с музыкальным сопровождением любых сценариев, будь то домашняя вечеринка, пикник или тренировка на свежем воздухе. D-PS1522 поддерживает Bluetooth 5.0 с радиусом действия до 10 метров, что позволяет легко подключить смартфон или планшет. Кроме того, на корпусе расположены USB-порт, слот для microSD, а также AUX-вход 3,5 мм для проводного соединения с плеером или другим источником звука. Поддерживаются популярные форматы аудио — MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

Наличие защиты от влаги по стандарту IPX5 позволяет использовать колонку на улице, у воды или во время активного отдыха — она устойчива к брызгам и каплям. Это надёжный выбор для тех, кто ведёт активный образ жизни и не хочет останавливаться ни на минуту. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 3000 мА·ч, DIGMA D-PS1522 обеспечивает до 4 часов автономной работы. Зарядка через разъём USB Type-C делает пополнение энергии быстрым и удобным.