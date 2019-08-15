Представлена портативная система DIGMA S -21

DIGMA представил новую портативную акустическую систему DIGMA S-21. Отличительные особенности колонки – защищённость от влаги и пыли, а также возможность работы в режиме PowerBank. Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S -21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR. Стандарт предусматривает защиту от взаимных помех между Bluetooth и 4G LTE сигналами путём автоматического координирования передачи пакетов данных. При этом, есть и классический порт аудио-jack 3.5mm.

Встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку длительное время благодаря объёму в 1800 mAh. Полноценный порт USB позволяет осуществлять подзарядку других устройств при помощи функции PowerBank. Корпус выполнен из сочетания прочного поликарбоната, металлической сетки и силиконовых вкладок. Такое сочетание защищает колонку по стандарту IP54, что соответствует значительной от попадания пыли и защите от брызг воды.