Представлена портативная система DIGMA S -21

2019-08-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DIGMA S -21; [49]
DIGMA представил новую портативную акустическую систему DIGMA S-21. Отличительные особенности колонки – защищённость от влаги и пыли, а также возможность работы в режиме PowerBank. Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S -21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR. Стандарт предусматривает защиту от взаимных помех между Bluetooth и 4G LTE сигналами путём автоматического координирования передачи пакетов данных. При этом, есть и классический порт аудио-jack 3.5mm.

Встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку длительное время благодаря объёму в 1800 mAh. Полноценный порт USB позволяет осуществлять подзарядку других устройств при помощи функции PowerBank. Корпус выполнен из сочетания прочного поликарбоната, металлической сетки и силиконовых вкладок. Такое сочетание защищает колонку по стандарту IP54, что соответствует значительной от попадания пыли и защите от брызг воды.

Комментарии и отзывы DIGMA S -21
Поиск первичной жилой недвижимости в циф...
Поиск первичной жилой недвижимости в цифПоиск квартир на первичном рынке Азербайджана на примере сервиса Korter.az Рынок недвижимости тр...
Представлена механическая клавиатура Log...
Представлена механическая клавиатура LogВ механической игровой клавиатуре Logitech G815 LIGHTSYNC с RGB- подсветкой оптимально сочетаются изыскан...
Представлена беспроводная игровая механи...
Представлена беспроводная игровая механиВ беспроводной механической игровой клавиатуре Logitech G915 LIGHTSPEED применены самые передовые и иннов...
Представлена беспроводная мышка Logitech...
Представлена беспроводная мышка LogitechБеспроводная мышь Logitech Pebble M350 — это изящная современная мышь, созданная чтобы вписаться в ваш об...
Представлен беспроводной комплект Logite...
Представлен беспроводной комплект LogiteБеспроводной комплект «клавиатура + мышь» Logitech MK470 Slim Combo отличается простотой и современным ди...
CTI Omni – правильное решение для вашего...
CTI Omni – правильное решение для вашегоСовременные технологии развиваются невероятными темпами и вместе с ними совершенствуются и различные инст...
Система видеонаблюдения. Как выбрать? ...
Система видеонаблюдения. Как выбрать? Системы видеонаблюдения пользуются невероятной популярностью уже длительное время и с каждым годом станов...
Пять лучших карт в Counter-Strike 1.6...
Пять лучших карт в Counter-Strike 1.6Counter-Strike 1.6 является одной из самых народных игр в этой стране. Даже если вы почти не играете в иг...


Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звукомОбзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистраторОбзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистратор
Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3GОбзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3G
Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказыва...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказываСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выделяется на фоне остальных своей графикой, п...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor