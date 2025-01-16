Представлена премиальная звуковая панель Dynaudio Symphony Opus One

Компания Dynaudio пополнила ассортимент звуковых панелей моделью Symphony Opus One, которая относится к премиальному ценовому сегменту. Новинка оснащается 73-дюймовым корпусом, шестью высокочастотными и четырнадцатью средне-/низкочастотными драйверами, четырьмя инновационными сабвуферными динамиками с двумя диффузорами, 1500-Вт цифровым усилителем, управлением посредством алгоритмов пространственного звука Dynaudio, корпусом из алюминиевого сплава, прозрачной тканью, индивидуально регулируемыми ножками из белого дуба и 72 моторизованными деревянными плавниками на передней панели для оптимизации звукового поля. Панель появится в продаже в течение года по ориентировочной цене в 20 тысяч долларов.