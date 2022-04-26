Представлена рабочая станция Dell Precision 7770

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью Precision 7770, которая основана на аппаратной платформе Intel Alder Lake-HX. Новинка также характеризуется процессорами Core i5, Core i7 и Core i9, в том числе версиями vPro, графикой NVIDIA RTX вплоть до профессиональной A5500 с 16 ГБ памяти или геймерской GeForce RTX 3080 Ti, до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 в проприетарных модулях CAMM или до 64 ГБ памяти DDR5 в обычных модулях SO-DIMM, до четырёх твердотельных NVMe-накопителей PCIe 4.0 в сумме до 16 ТБ, 17,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 60 Гц или 4K и 120 Гц (обе панели имеют WLED-подсветку, поддержку VESA DisplayHDR 400, яркость до 500 кд/м2 и 99% охватом цветовой палитры DCI-P3), двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (Type-C), одним USB 3.2 Gen 2 Type-C с функцией DisplayPort, двумя USB 3.2 Gen 1, комбинированным HDMI 2.0a + HDMI 2.1, портом LAN, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, аккумулятором ёмкостью до 93 Втч и массой 3,01 кг.