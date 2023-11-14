Представлена рабочая станция Lenovo ​​ThinkStation P8

Компания Lenovo пополнила ассортимент рабочих станций моделью ThinkStation P8, которая появится в продаже в первом квартале следующего года. Новинку оснастили компактным корпусом с оптимизированной системой охлаждения, 5-нанометровыми чипами AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 серии WX, которые могут похвастаться до 96 ядер и 192 потоков, поддержкой до трех видеокарт NVIDIA RTX 6000 поколения Ada, слотами для семи твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen 4 с поддержкой RAID или до трех жестких дисков, восемью слотами для оперативной памяти DDR5 суммарным объемом до 2 ТБ, семью слотами PCIe, в том числе шестью PCI Gen5, а также интегрированным 10-гигабитным Ethernet. Цены на конфигурации будут объявлены позже.

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