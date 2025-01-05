Представлена рация Xiaomi Sports Walkie Talkie

Компания Xiaomi пополнила ассортимент раций компактной моделью Sports Walkie Talkie с поддержкой сотовых сетей 4G/LTE. Новинка характеризуется радиусом действия до 5000 км, универсальным креплением для любителей спорта и активного отдыха, защитой от воды в соответствии со степенью IP65, работоспособностью при температуре до минус 30 градусов по Цельсию, системой шумоподавления, мобильным приложением для создания группы и просмотра местоположения, сигналом тревоги, батареей ёмкостью 1030 мАч и автономностью до 24 часов. Цена рации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 55 долларов.

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