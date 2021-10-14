Представлена ​​серия Infinix Note 11 Pro

Infinix представила новое поколение своей серии Note. Как и его предшественник, Infinix Note 10 Pro оснащен дисплеем с диагональю 6,95 дюйма - это скорее маленький планшет, чем большой телефон. Однако для этого поколения частота обновления была увеличена с 90 Гц до 120 Гц. Частота дискретизации сенсорного экрана остается на уровне 180 Гц.

Смартфон оснащен ЖК-панелью IPS с разрешением 1080 x 2460 пикселей. На борту расположен новый чипсет - Helio G96 от MediaTek.

Note 11 Pro имеет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Также присутствует слот для microSD, ОЗУ можно расширить, поскольку новое программное обеспечение XOS 10 на базе Android 11 может добавить 3 ГБ виртуальной ОЗУ.

К задней камере на 64 МП добавился телеобъектив на 13 МП. Хотя компания рекламирует максимальный зум 30x, фактическое оптическое увеличение составляет 2x.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч в модели Pro поддерживает быструю зарядку 33 Вт через USB-C, как и ее предшественник.
Комментарии и отзывы Infinix Note 11 Pro
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