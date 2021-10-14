Представлена ​​серия Infinix Note 11 Pro

Смартфон оснащен ЖК-панелью IPS с разрешением 1080 x 2460 пикселей. На борту расположен новый чипсет - Helio G96 от MediaTek.
Note 11 Pro имеет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Также присутствует слот для microSD, ОЗУ можно расширить, поскольку новое программное обеспечение XOS 10 на базе Android 11 может добавить 3 ГБ виртуальной ОЗУ.
К задней камере на 64 МП добавился телеобъектив на 13 МП. Хотя компания рекламирует максимальный зум 30x, фактическое оптическое увеличение составляет 2x.
Аккумулятор емкостью 5000 мАч в модели Pro поддерживает быструю зарядку 33 Вт через USB-C, как и ее предшественник.