Представлена серия гарнитур Plantronics RIG 500 PRO

Plantronics анонсирует гарнитуры серии RIG 500 PRO. Эти устройства со звуком высокого качества и ультралегкой конструкцией созданы, чтобы обеспечить геймерам максимальное превосходство в игре.

В серию RIG 500 PRO входят RIG 500 PRO HC, RIG 500 PRO и RIG 500 PRO Esports Edition. Это первые игровые гарнитуры с дизайном наушников, сконструированным по принципу экзоскелета, с изолированными внутренними акустическими полостями для уменьшения искажений, что создает идеальное звуковое решение для современных игровых платформ с высоким разрешением.

динамики диаметром 50 мм;

конструкция с изолированными акустическими камерами и чашами амбушюр из двух материалов для уменьшения искажений и улучшения шумоизоляции;

регулятор громкости RIG для беспроводных игровых контроллеров Xbox One и PS4;

cъемные аудиокабели, которые можно легко заменить;

микрофон с шумоподавлением и возможностью отключения звука;

возможность получения трехмерного звука Dolby Atmos с помощью активации предоплаченного кода, который идет в комплекте с гарнитурами;

встроенные средства управления громкостью для ПК-гарнитур.

Серия игровых гарнитур RIG 500 PRO обладает следующими преимуществами:

RIG 500 PRO HC — 6 990 рублей.

RIG 500 PRO — 7 890 рублей.

RIG 500 PRO Esports Edition — 10 990 рублей.

Рекомендуемые розничные цены для гарнитур: