Представлена серия гарнитур Plantronics RIG 500 PRO

Plantronics анонсирует гарнитуры серии RIG 500 PRO. Эти устройства со звуком высокого качества и ультралегкой конструкцией созданы, чтобы обеспечить геймерам максимальное превосходство в игре.
В серию RIG 500 PRO входят RIG 500 PRO HC, RIG 500 PRO и RIG 500 PRO Esports Edition. Это первые игровые гарнитуры с дизайном наушников, сконструированным по принципу экзоскелета, с изолированными внутренними акустическими полостями для уменьшения искажений, что создает идеальное звуковое решение для современных игровых платформ с высоким разрешением.
Серия игровых гарнитур RIG 500 PRO обладает следующими преимуществами:
- динамики диаметром 50 мм;
- конструкция с изолированными акустическими камерами и чашами амбушюр из двух материалов для уменьшения искажений и улучшения шумоизоляции;
- регулятор громкости RIG для беспроводных игровых контроллеров Xbox One и PS4;
- cъемные аудиокабели, которые можно легко заменить;
- микрофон с шумоподавлением и возможностью отключения звука;
- возможность получения трехмерного звука Dolby Atmos с помощью активации предоплаченного кода, который идет в комплекте с гарнитурами;
- встроенные средства управления громкостью для ПК-гарнитур.
Рекомендуемые розничные цены для гарнитур:
- RIG 500 PRO HC — 6 990 рублей.
- RIG 500 PRO — 7 890 рублей.
- RIG 500 PRO Esports Edition — 10 990 рублей.