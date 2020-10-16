Представлена система охлаждения Cooler Master Hyper 212 EVO V2

Компания Cooler Master пополнила ассортимент башенных охладителей моделью Hyper 212 EVO V2, которая предназначена для чипов AMD в исполнении AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 и FM1 и процессоров Intel в исполнении LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 и LGA775. Новинка характеризуется алюминиевым радиатором с проходящими через него четырьмя U-образными тепловыми трубками, контактирующими с крышкой процессора, 120-мм вентилятором Sickleflow 120 с регулировкой скорости вращения методом ШИМ, диапазоном скорости вращения от 650 до 1800 оборотов в минуту, потоком воздуха до 105 кубических метров в час и шумом не более 27 дБА. Размеры изделия равны 120:80:155 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.