Представлена система охлаждения Zalman CNPS20X

2020-03-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Zalman CNPS20X; [125]
Компания Zalman пополнила ассортимент систем охлаждения моделью Zalman CNPS20X, которая ориентирована на процессоры с TDP до 300 Вт. Новинка характеризуется схемой двойная башня, двумя блоками пластин с шестью тепловыми трубками, проходящими через теплоотводящее основание, технологией IHD, гофрированными ребрами, сотовой структурой из 350 индивидуальных каналов для воздушных потоков, двумя вентиляторами с гидродинамическими подшипниками и крыльчатками с двойными лопастями. Скорость вращения кулеров равна 800-1500 об/мин, уровень шума – не более 29 дБА. Также отметим подсветку с системой управления Razer Chroma, размеры 172:184:140 мм и массу 1300 г. Цена системы охлаждения составляет 90 евро.


Комментарии и отзывы Zalman CNPS20X
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