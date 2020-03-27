Представлена система охлаждения Zalman CNPS20X

Компания Zalman пополнила ассортимент систем охлаждения моделью Zalman CNPS20X, которая ориентирована на процессоры с TDP до 300 Вт. Новинка характеризуется схемой двойная башня, двумя блоками пластин с шестью тепловыми трубками, проходящими через теплоотводящее основание, технологией IHD, гофрированными ребрами, сотовой структурой из 350 индивидуальных каналов для воздушных потоков, двумя вентиляторами с гидродинамическими подшипниками и крыльчатками с двойными лопастями. Скорость вращения кулеров равна 800-1500 об/мин, уровень шума – не более 29 дБА. Также отметим подсветку с системой управления Razer Chroma, размеры 172:184:140 мм и массу 1300 г. Цена системы охлаждения составляет 90 евро.