Представлена смарт-колонка LG ThinQ

Компания LG Electronics представила свою первую смарт-колонку с поддержкой голосового помощника Google Assistant – LG ThinQ. Новинка позволяет управлять посредством голосовых команд «умной» бытовой техникой LG. Например, динамик можно настроить на включение устройства LG голосовой командой: «OK, Google, попроси LG включить очиститель воздуха». Также отмечается, функция High Resolution Audio, которая обеспечивает совместимость с файлами форматов высокого качества для воспроизведения звука, изначально записанного в студии. Более подробно о своей новинке LG расскажет в рамках выставки CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.