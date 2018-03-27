Представлена смарт-колонка Xiaomi Mi AI Speaker mini

Еще одной сегодняшней новинкой компании Xiaomi стала умная колонка Mi AI Speaker mini, которая позиционируется как помощник в управлении умным домом посредством голосовых команд. Эта функция осуществляется четырьмя сверхчувствительными микрофонами. Сама колонка имеет громкое и чистое звучание – 1,5-дюймовый динамик 2W, частотный диапазон – 140-20 000 МГц, импеданс – 4 Ом). Новинка также оснащена четырехъядерным процессором Cortex-A7 с частотой 1,2 ГГц, интерфейсами Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 с A2DP и поддержкой синхронизации с устройствами на Android 4.4 и более новой и iOS не ниже версии 8.0. Габариты устройства равны 90:90:50 мм, а вес – 210 граммам. Продажи Mi AI Speaker mini начнутся 3 апреля по цене 169 юаней (1,5 тыс. рублей).