Представлена сверхтонкая звуковая панель Samsung Ultra Slim

Samsung выпустила ультратонкую звуковую панель, представленную на выставке CES 2022. В ультратонкой звуковой панели реализованы усовершенствования технологии Q-Symphony, которая интегрирует акустическую систему с телевизором, обеспечивая до 22 каналов Dolby Atmos. Улучшение позволяет устройству подключаться ко всем динамикам на совместимом телевизоре Samsung для создания трехмерного звукового эффекта.

Также включена технология Space Fit Sound Advance для оптимизации звука в зависимости от размера комнаты. Саундбар оснащен отдельным 6,5-дюймовым сабвуфером с технологией пассивного излучателя, обеспечивающей мощные басы. Тонкий дизайн саундбара позволяет закрепить гаджет на стене под телевизором. Samsung считает, что настенные телевизоры становятся все более популярными среди покупателей. Ультратонкая звуковая панель имеет металлическую отделку и имеет глубину 4 см. Вы можете подключиться к звуковой панели с помощью HDMI eARC Connection, Tap Sound а также через Amazon Alexa, Apple Airplay 2 и Google Chromecast. Ultra Slim Soundbar будет доступен в черном и белом цветах.