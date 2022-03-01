Представлена умная колонка Huawei Sound Joy

Huawei Sound Joy был представлен на MWC 2022 как последнее дополнение к линейке интеллектуальных динамиков компании. Новая умная колонка Huawei Sound Joy была разработана совместно с французским аудиобрендом Devialet.

Новый интеллектуальный динамик от Huawei имеет цилиндрический корпус с четырьмя динамиками, способными выдавать 79 дБА на расстоянии 2 метра. Он включает в себя полнодиапазонный динамик мощностью 20 Вт с диафрагмой из углеродного волокна, твитер SilkDome мощностью 10 Вт и два пассивных излучателя. Пользователи могут управлять динамиком с помощью приложения Huawei AI Life на смартфонах под управлением Android 5.1 и HarmonyOS 2. Пользователи также могут управлять громкостью и воспроизведением с помощью смарт-часов Huawei. Умная колонка Huawei Sound Joy поддерживает подключение по Bluetooth v5.2. Утверждается, что интеллектуальная колонка Huawei Sound Joy, оснащенная аккумулятором емкостью 8800 мАч, обеспечивает до 26 часов автономной работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт через порт USB Type-C. Умный динамик также оснащен разноцветным светодиодным кольцом, показывающим уровень громкости и время автономной работы.
Комментарии и отзывы Huawei Sound Joy
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