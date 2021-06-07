Представлена уникальная версия смартфона Meizu 18

Компания Meizu объявила о выходе специальной версии флагманского смартфона Meizu 18, который вышел в марте этого года. Новинка отличается белой экранной панелью, которая чрезвычайно дорога в производстве. Именно поэтому новинка выйдет ограниченным тиражом в 88 экземпляров. Что до характеристик смартфона, то они остались без изменений.

Meizu 18 оснащается 6,2-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED E4 с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, восьмиядерным процессором Snapdragon 888, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 36 Вт, флеш-памятью UFS 3.1 и ОЗУ LPDDR5, стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 6E и NFC, фронтальной камерой на 20 Мп, а также тройной основной камерой с модулями на 64 Мп (OIS SMA), 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото).
Комментарии и отзывы Meizu 18
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