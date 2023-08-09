Представлена версия Huawei MateBook 14 2023 с 32 ГБ ОЗУ

Компания Huawei объявила о выпуске нового варианта ноутбука MateBook 14 2023, который отличается 32 ГБ оперативной памяти. Ранее представленный в мае этого года лэптоп был доступен лишь в версии с 16 ГБ ОЗУ. Напомним, что ноутбук также оснащается 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-1340p от 1,9 ГГц до 4,6 ГГц, 14-дюймовым экраном с разрешением 2K, соотношением сторон 3:2, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, корпусом массой 1,49 кг и толщиной 15,9 мм, двумя интерфейсами USB-A, одним разъемом USB-C, портом HDMI и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена новой конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ составит 845 долларов.

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