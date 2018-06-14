Представлена версия Smartisan R1 на 512 ГБ флеш-памяти

Месяц назад был представлен первый смартфон с 8 ГБ оперативной и 1 ТБ флэш-памяти – Smartisan R1. Помимо топовой версии пользователь мог выбирать между более простыми: 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Сегодня стало известно о существовании новой версии, которая предложит 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. Цена смартфона составит 780 долларов. От топовой версии новинка больше ничем не отличается. Что интересно, Smartisan R1 стал только вторым смартфоном 512 ГБ флэш-памяти. Первым является Huawei Mate RS Porsche Design. Третьим устройством с таким объемом встроенной памяти может стать Samsung Galaxy Note 9.