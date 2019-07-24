Представлена версия ноутбука Xiaomi RedmiBook 14 на Core i3

Бренд Redmi представил доступную версию ноутбука RedmiBook 14, который изначально дебютировал еще в мае. Ранее аппарат был доступен в версиях с процессором Core i7-8565U или Core i5-8265U и с 8 ГБ оперативной памяти. Новая версия оснащается двухъядерным процессором Intel Core i3-8145U с поддержкой многопоточности, тактовой частотой до 3,9 ГГц и графикой Intel UHD 620. Также данная версия получила 4 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 256 ГБ. Его цена составляет 465 долларов.

Ноутбука также характеризуется 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, углом обзора по горизонтали 178 градусов, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2:2 (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, интерфейсом HDMI, металлическим корпусом с размерами 323:228:17,95 мм, массой 1,5 кг, автономностью до 10 часов, а также предустановленной операционной системой Windows 10.