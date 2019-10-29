Представлена видеокарта ASUS TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 Super OC

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт своим вариантом GeForce GTX 1660 Super, который получил название TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 Super OC. Новинка характеризуется архитектурой NVIDIA Turing, 1408 потоковыми процессорами, 6 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной, режимами Gaming Mode и ОС Mode с максимальными частотами 1830 МГц и 1860 МГц при частоте 1785 МГц у эталонного образца, системой охлаждения из трех вентиляторов, защищенных от пыли по стандарту IP5X и тепловых трубок, контактирующих с GPU, а также интерфейсами DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. Размеры адаптера равны 264:130:55 мм.