Представлена звуковая карта Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Creative анонсирует новую PCIe звуковую карту Sound BlasterX AE-5 Plus. Она является обновлением Sound BlasterX AE-5 с расширенным функционалом по кодированию звука. Популярнейшая звуковая карта Sound BlasterX AE-5 является обладателем двух наград CES 2018 за инновации в категориях «Компьютерные комплектующие» и «Компьютерные аксессуары». Она оборудована удостоенным многих наград дискретным усилителем для наушников Xamp, ЦАП 122dB 32-bit/384kHz ESS Sabre™. Также Sound BlasterX AE-5 является первой в мире звуковой картой со встроенным контроллером подсветки RGB.

Обновлённая карта Sound BlasterX AE-5 Plus теперь поддерживает кодирование звука Dolby Digital Live и Connect, что расширяет её возможности по передаче звука на внешние устройства. Также карта поддерживается обновленным ПО Sound Blaster Command. Sound BlasterX AE-5 Plus будет доступна в июне 2020 по ориентировочной цене 12990 руб.