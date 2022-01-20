Представлена ​​звуковая панель Denon DHT-S517

Denon представила свою новейшую звуковую панель Denon DHT-S517 и беспроводную систему сабвуфера. Устройство сертифицировано Dolby Atmos и поддерживает объемный звук Dolby Atmos 3D. Созданная лидером рынка AV-ресиверов звуковая панель Denon DHT-S517 с поддержкой Dolby Atmos превращает любой телевизор в домашний развлекательный центр.

В Denon DHT-S517 используется мощный массив из 7 динамиков, состоящий из твитеров левого/правого каналов и среднечастотных динамиков, выделенного центрального канала, а также двух направленных вверх динамиков. Работая вместе с беспроводным сабвуфером, эта конфигурация обеспечивает непревзойденную чистоту, динамику и кинематографическую размерность. Любители развлечений оценят захватывающий, реалистичный звук Dolby Atmos, который включает в себя обширную звуковую сцену, качественные басы и поразительно четкие диалоги, идеально подходящие для музыки, фильмов и игр. Звуковая панель Denon DHT-S517 и система беспроводного сабвуфера будет продаваться по цене 399 евро.