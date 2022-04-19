Представлена звуковая панель Harman Kardon Citation MultiBeam 1100

Harman Kardon представила звуковую панель Harman Kardon Citation MultiBeam 1100. Это первая модель в серии Citation с Dolby Atmos и DTS:X для иммерсивного объемного 3D-звука.

Harman Kardon разработал динамик для потоковой передачи с подключением HDMI eARC для передачи Ultra HD 4K и автоматической калибровкой помещения для легкой настройки. Технология Harman Kardon PureVoice оптимизирует настройку звука в зависимости от контента, который вы смотрите или слушаете, обеспечивая постоянную четкость речи.

По данным компании, вы можете транслировать в HD-качестве из более чем 300 сервисов через Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay, Alexa и встроенный Google Chromecast. Гаджет совместим с динамиками с поддержкой голосового помощника, поэтому вы можете управлять им с помощью голосовых команд.

Саундбар имеет в общей сложности 11 динамиков, весит 4,6 кг и имеет размеры 115 x 6,5 x 13 см. Устройство покрыто шерстяной тканью Kvadrat, с алюминиевыми деталями и сенсорным ЖК-экраном.
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