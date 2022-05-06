Представлена ​​звуковая панель Porsche Design PDB90 со встроенным сабвуфером

Компания Porsche Design представила Soundbar PDB90 — динамик с объемным 3D-звуком и встроенным сабвуфером. Porsche Design — немецкая дизайнерская студия, основанная Ф. А. Порше, дизайнером оригинального Porsche 911. Звуковая панель 5.1.2 оснащена технологиями Dolby Atmos и DTS: X, чтобы обеспечить ощущение домашнего кинотеатра.

Soundbar PDB90 имеет в общей сложности 16 динамиков с направленными вверх динамиками, расположенными под углом 20° для максимального объемного звучания. Передние динамики имеют как высокочастотные, так и среднечастотные динамики, что позволяет настроить устройство для режимов MTM или TMM. Подключиться к девайсу можно через скоростной порт HDMI eARC и кабель HDMI, входящий в комплект поставки. Кроме того, вы можете подключиться к Soundbar PDB90 через Bluetooth, USB или оптический вход, поддерживающий сквозную передачу 4K. Динамик имеет сенсорные кнопки, также вы можете управлять устройством с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Звуковая панель имеет размеры 88 x 210 x 1200 мм и может быть установлена ​​на стене.