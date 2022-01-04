Представлены 144-Гц телевизоры Samsung Neo QLED 4K/8K

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров моделями Neo QLED 4K и 8K, которые могут похвастаться соответствующим разрешением и частотой обновления изображения до 144 Гц. Также сообщается о поддержке технологии AMD FreeSync Premium Pro на всех разъемах HDMI 2.1 для более плавной картинки, функции Real Depth Enhancer для отображения реалистичной картинки с ощущением глубины, режиме EyeComfort для регулировки яркости и тона телевизора посредством датчика освещенности (учитывается время суток), чипе Neo Quantum Processor для расширенного управления контрастностью и освещением, а также технологией Shape Adaptive Light для управления светом от светодиодов Quantum Mini. Цены и дата начала продаж телевизоров будут объявлены позже.