Представлены 240-герцевые мониторы Acer XZ270X и XZ320QX

Компания Acer представила игровые мониторы XZ270X и XZ320QX, которые получили VA-панели производства CSOT. Речь идет о 27-дюймовой модели с кривизной 1500R и 32-дюймовой модели с кривизной 1800R. Оба монитора характеризуются разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 250 кд/м2, углами обзора 178°, полным охватом палитры sRGB и 72% пространства NTSC, одним интерфейсом DisplayPort, двумя HDMI, 3,5 мм разъемом и двумя громкоговорителями по 2 Вт. Новинки оценены в Китае в 310 и 420 долларов соответственно.