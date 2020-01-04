Представлены мониторы Lenovo Qreator 27 и Q27h

Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов моделями Qreator 27 и Lenovo Q27h. Первый характеризуется безрамочной 27-дюймовой IPS-панелью разрешением 4K UHD (3840:2160 пикселей, цветопередачей с 10-битной глубиной цвета, 98-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, системой Smart Crystal Sound, станцией беспроводной зарядки Qi и ценой в 900 долларов.

Lenovo Q27h получил 27-дюймовый IPSдисплей с разрешением QHD (2560:1440), яркостью 350 нит, частотой обновления 75 Гц, временем отклика 4 мс, встроенные динамики, поддержку AMD Radeon FreeSync и ценой в 350 долларов. Оба монитора подключаются к ПК через порт USB-C, оснащаются технологией TUV Rheinland Eye Comfort и функцией Smart Power.