Представлены Huawei Watch GT 3 Pro с функциями ЭКГ и фридайвинга

Huawei представила новые умные часы Huawei Watch GT 3 Pro. Huawei Watch GT 3 Pro выпускаются в двух размерах — 46 мм (титан) и 43 мм (керамика). Они имеют 1,43-дюймовые и 1,32-дюймовые AMOLED-дисплеи. Большая модель обещает до 14 дней автономной работы при обычном использовании (8 дней при интенсивном использовании), меньшая — 7 дней (4 дня при интенсивном использовании). Скорость зарядки была увеличена на 30%, а 10-минутного пополнения должно хватить на целый день.

Сертификат водонепроницаемости, как правило обманчив и большинство умных часов не подходят для дайвинга. Однако Huawei Watch GT 3 Pro, рассчитан на фридайвинг на глубину до 30 м и имеет несколько функций, которые помогут во время ныряния.

Huawei Watch GT 3 Pro также можно использовать в качестве часов для гольфа, поскольку в них предварительно загружены карты для более чем 300 полей для гольфа. Всего насчитывается более 100 спортивных режимов, из которых 18 имеют пометку «профессиональные».

В часах есть встроенный датчик ЭКГ, который предоставляет гораздо больше данных о сердце, чем обычный датчик сердечного ритма. Также есть монитор кислорода в крови и термометр, в часах также есть отслеживание сна и стресса.

Часы работают под управлением HarmonyOS и оснащены NFC для типичных случаев использования мобильных платежей.

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