Представлены Mini-LED телевизоры Dreame V3000 Aura

Компания Dreame пополнила ассортимент Mini-LED-телевизоров серией V3000 Aura, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинка характеризуется разрешением 4K, кадровой частотой до 300 Гц, пиковой яркостью 2200 нит (2800 нит у 100-дюймовой версии), 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти (128 ГБ у старшей модели), корпусом толщиной 8 мм, звуковой системой формата 2.1.2, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, поддержкой фирменных технологий All-Scenes AI и Smart Desktop, четырьмя интерфейсами HDMI, двумя портами USB (версии 3.0 и 2.0), а также разъемом RJ-45. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 560, 770, 1040, 1405 и 2035 долларов соответственно.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
