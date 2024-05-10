Представлены Mini-LED телевизоры Hisense Vidda X Ultra

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой Vidda X Ultra, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинки оценены на китайском рынке в 665, 860, 1080 и 2145 долларов соответственно.

Новинки характеризуются матрицами Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, от 1024 до 2304 участков подсветки в зависимости от версии, пиковой яркостью XDR 2500 нит, 95% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой MEMC, Dolby Vision IQ и AMD FreeSync Premium, сертификацией IMAX Enhanced, системой ИИ для улучшения картинки, чипом MediaTek MT9653, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 2.1-канальной акустической системой на 49 Вт в младших моделях, 61 Вт в 85-дюймовой и 77-Вт системой формата 2.1.2 в 100-дюймовой модели, адаптером Bluetooth 5.4, портом USB 3.0 и функцией HDMI CEC.