Представлены ПК-корпуса NZXT H7, H7 Flow и H7 Elite

Компания NZXT пополнила ассортимент ПК-корпусов моделями H7, H7 Flow и H7 Elite, которые отличаются передними панелями, количеством и размерами комплектных вентиляторов. Новинки характеризуются поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX (с шириной до 272 мм), жидкостной системы охлаждения с 360-мм вентилятором, графических адаптеров длиной до 400 мм, процессорных охладителей высотой до 185 мм, шести 2,5- и двух 3,5-дюймовых накопителей.

Также отметим размеры 505:230:480 мм, массу в 10,26 кг, 10,05 кг и 11,36 кг, соответственно, боковую стенку из закалённого стекла, пылевые фильтры, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и 3,5-мм аудиогнездо. Модель H7 оснащается глухой металлической передней панелью, Flow – перфорированной, а Elite – стеклянной. H7 и H7 Flow имеют два комплектных 120-мм вентилятора NZXT F120Q, а H7 Elite – четыре 140-мм вентилятора. Цены на корпуса составляют 130, 130 и 200 долларов соответственно.

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