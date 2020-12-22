Представлены ПК-корпуса SilentiumPC Ventum VT4

Стандартная модель Ventum VT4 TG получила два передних кулера Sigma HP 120 MM CF, а версия Ventum VT4V TG – четыре таких вентилятора. Вариант Ventum VT4V EVO TG ARGB оснащается четырьмя кулерами Stella HP ARGB 120 MM CF с многоцветной адресуемой подсветкой, а Ventum VT4V EVO TG ARGB White – четырьмя вентиляторами Pulsar HP ARGB 120 MM CF с подсветкой и белой расцветкой. Также отметим сетчатую переднюю панель, боковую панель из закалённого стекла. Цена и дата начала продаж корпусов будут объявлены позже.