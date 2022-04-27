Представлены Poco Watch и Buds Pro Genshin Impact Edition

Poco F4 GT был не единственным продуктом, представленным на мероприятии Poco. Первые умные часы компании Poco Watch были анонсированы на сцене вместе с новыми беспроводными наушниками бренда, получившими название Poco Buds Pro Genshin Impact Edition.

Poco Watch оснащены квадратным 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 360x320 пикселей. Часы изготовлены из легкого пластика и весят всего 31 грамм. Вы получаете стандартный набор функций отслеживания состояния здоровья, включая пульсометр, монитор уровня кислорода в крови и отслеживание для более чем 100 спортивных режимов. Есть встроенный модуль GPS, а также водонепроницаемость 5 атм. Poco Watch будут стоить 79 евро и будут доступны на широком спектре онлайн-платформ, включая Aliexpress и Amazon, с 28 апреля.

Poco Buds Pro Genshin Impact разработаны в результате особого сотрудничества между Poco и популярной игрой Genshin Impact. Наушники и их футляр имеют красный цвет с золотыми акцентами, а также имеют симпатичный маленький элемент четырехлистного клевера сбоку наушников и на задней части футляра. Возможность подключения Bluetooth 5.2 и возможность подключения двух устройств.

Buds Pro Genshin Impact обеспечивают активное шумоподавление, которое снижает внешние шумы до 35 дБ. Poco может похвастаться 28-часовым временем автономной работы наушников и футляра.

Зарядка осуществляется либо через порт USB-C, либо по беспроводной сети на любом зарядном устройстве Qi. Цена установлена ​​на уровне 69 евро, а первые продажи стартуют 28 апреля в магазинах Poco, Aliexpress, Shopee и JD.com.