Представлены авиационные часы Casio G-Shock Gravitymaster GR-B300

Компания Casio пополнила ассортимент авиационных часов моделью G-Shock Gravitymaster GR-B300, которая появится в продаже в мае по цене в 280 фунтов стерлингов. Новинка характеризуется конструкцией Carbon Core Guard из углеродного материала, применяемого в изготовлении фюзеляжей самолетов, защитным минеральным стеклом, адаптером беспроводной связи Bluetooth, функцией журнала полетов с памятью путевых точек, местоположением, автоматической настройкой времени, солнечной зарядкой Tough Solar, ударопрочностью, люминесцентным покрытием Neobrite, водонепроницаемостью до 200 метров, автоматическим календарем, светодиодной подсветкой и габаритами 59,0:54,7:15,7 мм.

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