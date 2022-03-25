Представлены беспроводные наушники AK UW100

Astell&Kern, мировой лидер в области аудиоустройств высокого разрешения премиум-класса, представила беспроводные наушники AK UW100. Верные философии компании по воспроизведению звука, максимально близкому к оригиналу, эти наушники основаны на опыте Astell&Kern в области аудиотехнологий для обеспечения ведущего в своем классе звука класса Hi-Fi.

Превосходные звуковые характеристики AK UW100 подтверждаются специальным высокопроизводительным 32-битным процессором, поддержкой новейших высококачественных вариантов беспроводной связи aptX Adaptive и Bluetooth 5.2, а также высокочастотными драйверами Knowles Balanced Armature.

Основные характеристики Astell&Kern AK UW100:
  • Выделенный высокопроизводительный 32-битный ЦАП класса Hi-Fi.
  • Адаптивный беспроводной кодек aptX для малой задержки и поддержки 24-битного качества звука.
  • Оснащен беспроводной технологией Bluetooth 5.2 для более стабильного соединения.
  • Драйверы Knowles Balanced Armature обеспечивают сверхдетальный звук.
  • Лучшая в своем классе пассивная шумоизоляция (PNI) с режимом окружающего звука.
  • Батарея: 6 часов воспроизведения, 18 часов от кейса (всего 24 часа).
  • Кейс поддерживает беспроводную и быструю зарядку.
  • Сенсорное управление для удобного управления на ходу.
  • Запатентованное приложение для iOS и Android для настройки.

Комментарии и отзывы AK UW100
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