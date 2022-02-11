Представлены беспроводные наушники Boult Audio AirBass Z1 TWS

Сегодня были выпущены новые беспроводные стереонаушники Boult Audio AirBass Z1 (TWS). Последнее дополнение к серии AirBass бренда отличается дизайном стержня и доступно в двух цветовых вариантах.

Наушники Boult Audio AirBass Z1 оснащены 10-мм динамическими драйверами и предлагают возможность подключения по Bluetooth v5.1. Они также оснащены сенсорным управлением и предлагают поддержку голосовых помощников, которые позволяют пользователям управлять сопряженным смартфоном без помощи рук. Наушники имеют два HD-микрофона и защищены от влаги и пота по стандарту IPX5. Boult Audio утверждает, что их доступные наушники TWS могут обеспечить в общей сложности до 24 часов общего времени воспроизведения вместе с корпусом для зарядки. Новые наушники Boult Audio AirBass Z1 доступны в сером и оливково-зеленом цветах.