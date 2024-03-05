Представлены беспроводные наушники CMF Buds и CMF Neckband Pro

Сегодня компания CMF, которая является дочерним брендом компании Nothing, официально представила сразу две новые модели наушников — более доступную версию TWS-наушников и новую версию наушников-обручей. Стоит сразу отметить, что пока что модели представлены только на рынке Индии и не совсем понятно, когда они попадут на другие рынки, так что и цены пока что только в местных индийских рупиях. Например, наушники CMF Buds стоят 2500 индийских рупий (это около 2800 рублей), что на 1000 меньше, чем модели Pro. Тем не менее, они всё ещё поддерживают активное шумоподавление (ANC) на уровне 42 дБ (в сравнении с 45 дБ у Pro) и имеют режим прозрачности. Данные наушники подключаются по Bluetooth 5.3 с поддержкой Fast Pair и имеют многоточечное соединение, а также режим игр с низкой задержкой. Драйверы с диаметром 12,4 мм и настраиваемым диафрагмой предоставляют неплохой для этого сегмента звук, плюс данные наушники используют 4 микрофона вместо 6.

Наушники CMF Neckband Pro — это новое устройство в формате, который утратил популярность с появлением форм-фактора TWS. По словам CMF, это лучшие наушники в стиле обруча на данный момент, и они действительно предлагают много возможностей за небольшую стоимость. По цене всего лишь 2000 индийских рупий (около 2200 рублей) они дешевле даже базовых моделей CMF Buds Pro, но предлагают намного лучшее активное шумоподавление — 50 дБ с 5 микрофонами. Время работы от батареи также хорошее — до 37 часов непрерывного прослушивания.
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