Представлены беспроводные наушники Dizo Buds Z Pro

Компания Realme в рамках недавно созданного бренда Dizo представила полностью беспроводные наушники Buds Z Pro, которые оценены в 30 долларов. Новинка характеризуется системой активного шумоподавления, за которую отвечают три микрофона, черной-синей расцветкой, укороченной ножкой, 10-мм драйверами, технологией Bass Boost+ для насыщенных низких частот, сенсорным управления, защитой от брызг воды согласно степени IPX4, а также поддержкой быстрой зарядки, благодаря которой 10 минут заряда обеспечат два часа воспроизведения музыки.