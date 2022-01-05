Представлены беспроводные наушники Dizo Buds Z Pro

Компания Realme в рамках недавно созданного бренда Dizo представила полностью беспроводные наушники Buds Z Pro, которые оценены в 30 долларов. Новинка характеризуется системой активного шумоподавления, за которую отвечают три микрофона, черной-синей расцветкой, укороченной ножкой, 10-мм драйверами, технологией Bass Boost+ для насыщенных низких частот, сенсорным управления, защитой от брызг воды согласно степени IPX4, а также поддержкой быстрой зарядки, благодаря которой 10 минут заряда обеспечат два часа воспроизведения музыки.

Комментарии и отзывы Dizo Buds Z Pro
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