Представлены беспроводные наушники HONOR EarBuds X9

Компания HONOR объявила о выпуске беспроводных наушников EarBuds X9, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 40 долларов. Новинка характеризуется 12,4-мм композитными драйверами, сертификацией качества звука от Golden Ear Product, поддержкой адаптивного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 49 дБ, поддержкой фиксированных пространственных эффектов, двойными микрофонами с шумоподавлением на базе ИИ, автономностью до 9 часов или до 42 часов с учётом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы), защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой кодеков SBC и AAC, функцией Google Fast Pair и массой одного наушника 5,3 грамма. Наушники уже появились в китайской продаже.

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