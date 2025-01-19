Представлены беспроводные наушники Machenike TH60

Компания Machenike представила беспроводные наушники Machenike TH60, которые обойдутся на родном для производителя китайском рынке по эквивалентной цене в 20 долларов. Новинка характеризуется необычным для наушников футуристичным дизайном, 10-миллиметровыми динамическими драйверами, поддержкой технологии шумоподавления окружающего шума во время голосовых разговоров (ENC), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, игровым режимом с задержкой 40 мс и синхронизацией звука и видео, защитой от пота и брызг в соответствии со степенью IPX5, автономностью до 7 часов или до 32 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа работы).

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