Представлены беспроводные наушники Nothing Ear

Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников третьим поколением модели Nothing Ear. Правда, производитель отказался от цифры (3) в названии. Новинка характеризуется дизайном, как в Nothing Ear (2), 11-мм динамическими драйверами с керамической диафрагмой для глубоких басов и насыщенных высоких частот, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой кодеков LHDC 5.0 и LDAC, поддержкой искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, улучшенной системой активного шумоподавления с новыми микрофонами и функцией Clear Voice, автономностью до 8 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, интерфейсом USB-C и 2,5-Вт беспроводным адаптером питания Qi. Наушники появятся в продаже 22 апреля по цене в 150 долларов.