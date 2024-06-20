Представлены беспроводные наушники OPPO Enco X3i

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco X3i, которая оценена на европейском рынке в 130 евро. Новинка характеризуется 10,4-мм низкочастотным драйвером, 6-мм высокочастотным драйвером, тремя микрофонами, системой активного шумоподавления с эффективностью 49 дБ, поддержкой кодека LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55, автономностью до 10 часов или до 44 часов с учетом зарядного кейса, а также синей и серой расцветками корпуса.

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