Представлены беспроводные наушники OPPO Enco X3i

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco X3i, которая оценена на европейском рынке в 130 евро. Новинка характеризуется 10,4-мм низкочастотным драйвером, 6-мм высокочастотным драйвером, тремя микрофонами, системой активного шумоподавления с эффективностью 49 дБ, поддержкой кодека LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55, автономностью до 10 часов или до 44 часов с учетом зарядного кейса, а также синей и серой расцветками корпуса.