Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds Ace 2

Компания OnePlus пополнила ассортимент внутриканальных беспроводных наушников моделью Buds Ace 2, которая оценена на дебютном китайском рынке в 23 доллара. Новинка характеризуется 12,4-миллиметровыми динамическими драйверами, системой активного шумоподавления (ANC), подавлением окружающего шума (на базе искусственного интеллекта) во время голосовых вызовов, поддержкой технологии BassWave 2.0, поддержкой пространственных эффектов, износостойким и устойчивым от царапин покрытием, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP55, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, автономностью до 12 часов или до 43 часов с учетом зарядного футляра, а также черной и голубой расцветками.